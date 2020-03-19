Британия из-за коронавируса осталась без баров и ресторанов

С субботы в Великобритании закрываются все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Нам нужно усилить меры, о которых было объявлено в понедельник. Нам нужно держать людей по отдельности… Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее британское правительство просто рекомендовало людям минимизировать социальную жизнь и воздержаться от посещения ресторанов и пабов.