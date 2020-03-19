AzerGold поздравил малообеспеченные семьи с Новрузом
Закрытое акционерное общество AzerGold по случаю Новруз байрамы преподнесло группе малообеспеченных семей праздничные подарки. Социальный проект охватил получающие адресную социальную помощь малообеспеченные семьи в селах Човдар, Гушчу и Шадах Дашкесанского района.
Накануне Новруз байрамы представители ЗАО AzerGold преподнесли этим семьям праздничные подарки из различных продуктов питания, поздравив их таким образом от имени компании.
Следует отметить, что подобные акции в рамках политики корпоративной социальной ответственности проводятся не только в поддержку государственных социально-экономических программ, но и направлены на то, чтобы окружить заботой малообеспеченные семьи, проживающие в регионах, улучшение их жилищных условий, создание праздничного настроения в знаменательные дни.