ВОЗ: надежда на победу над коронавирусом есть

Успехи в борьбе с коронавирусом в китайском городе Ухане вселяют надежду на то, что пандемию коронавируса COVID-19 можно победить, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вчера (в четверг) из Уханя пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьезные ситуации могут быть преодолены", - цитирует его ТАСС.

"Конечно, мы должны проявлять осторожность. Ситуация может обратиться вспять. Но опыт городов и стран, которые отбили атаку вируса, вселяет надежду и смелость в остальной мир", - констатировал гендиректор, напомнив, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, однако патоген не обходит стороной и молодежь.

В этой связи глава ВОЗ обратился с призывом к солидарности между людьми разного возраста в противодействии общей угрозе: "Солидарность - это ключ к победе над заболеванием COVID-19".