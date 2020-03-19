В Польше ввели режим эпидемии

"Чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции и ограничить его, а также с целью соблюдения карантина, мы объявляем сегодня эпидемию", - сказал польский премьер.

В Польше в связи с распространением коронавируса вводится режим эпидемии, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, занятия в учебных заведениях страны будут приостановлены до Пасхи (католическая Пасха в 2020 году отмечается 12 апреля, пасхальные каникулы в Польше приходятся на 9-14 апреля).

"Это трудное решение, но важное и необходимое для того, чтобы не произошло еще большего распространения коронавируса", - добавил Моравецкий.

По последним данным, в Польше выявлено 411 заражений коронавирусом COVID-19, пятеро зараженных скончались, 13 пациентов выздоровели.