Футбольную Лигу наций перенесли

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги наций, молодежного и женского чемпионатов Европы, запланированные на июнь-июль 2021 год, будут перенесены в связи с пандемией коронавируса.

«Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, состоятся в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Даты могут измениться после оценки ситуации. Третий и четвертый туры европейской квалификации ЧМ-2022, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены. Финальные стадии Лиги наций УЕФА, а также молодежного и женского Евро, которые должны были пройти в июне-июле 2021 года, также будут перенесены. Клубы отпустят своих футболистов в сборные на все перенесенные турниры», — цитирует RT сообщение УЕФА.

Ранее УЕФА перенес чемпионат Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, теперь его проведение запланировано с 11 июня по 11 июля 2021 года.