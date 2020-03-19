Во время пандемии нового коронавируса следует отказаться от курения, а также ограничить потребление алкоголя и сладких напитков, чтобы не навредить иммунной системе. Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В течение этого трудного времени очень важно продолжать заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Это не только поможет вам в долгосрочной перспективе, но также поможет вам победить COVID-19, если вы уже заразились. Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков», — сказал Гебрейесус, передает РБК.



Третьей необходимой мерой глава ВОЗ считает отказ от курения, которое «повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19». «В четвертых, делайте физические упражнения хотя бы 30 минут в день для взрослых и час в день для детей. Гуляйте каждый день по часу, но держите дистанцию от остальных», — посоветовал глава ВОЗ.

