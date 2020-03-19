Пандемия коронавируса преодолела еще одну символически важную планку – четверть миллиона зараженных. Причем, если вначале по числу больных впереди безоговорочно был Китай, то теперь основная часть выявленных инфицированных сосредоточена в Европе.

И по числу смертей на трагическое первое место в мире вышла Италия – три с половиной тысячи человек. Это, конечно, страшный удар по стране, которую привыкли ассоциировать с умением жить радостно и не напрягаясь.

В Китае же второй день подряд отрапортовали об отсутствии случаев заражения внутри страны, но 39 человек были диагностированы при въезде. Жизнь понемногу налаживается, но из-за угрозы второй волны, уже из-за привезенной извне инфекции, расслабляться не получается. Печально дело обстоит с прогнозами экономического восстановления: экономика Китая напрямую зависит от экспортных возможностей, а в мире, пораженном пандемией, продолжают сворачиваться торговые связи, падают закупки деталей и комплектующих, снижается общее потребление. И пока отсутствуют любые признаки того, что ситуация исправится сколько-нибудь значимым образом до конца года.

По зараженным вслед за Италией идет Испания, где на 20 тысяч зараженных приходится больше тысячи умерших, причем только за сутки число смертей выросло на 235 случаев, и до пика инфекции, по заключению местных специалистов, еще далеко. В Испании, Италии и Франции действует строгий запрет на нахождение на улице без уважительной причины, нарушителей ждет высокий штраф. Такую же меру готовится ввести и Германия.

В Иране же, который занимает третью строчку по числу погибших – больше 1400 человек и четвертую по числу выявленных зараженных – около 20 тысяч, почти как в Испании, народ проигнорировал предостережение властей и требование остаться дома на Новруз. Десятки тысяч автомобилей привычно, как каждый год, устремились в гости к родным, близким и друзьям, потенциально разнося заразу по стране. О результате мы узнаем через две недели, когда истечет инкубационный период.