Грузинские врачи опередили Трампа

По словам главы Белого дома, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США готово свести к минимуму бюрократические процедуры, чтобы в кратчайшие сроки одобрить применение «Плаквенила».

«Вчера были опубликованы рекомендации Франции, в которых французы называют «Плаквенил» одним из лечебных средств. Дональд Трамп заявил, что не может ждать официальных рекомендаций FDA и на основании советов экспертов, как президент принимает решение, чтобы использование этого препарата стало легитимным. Из-за этого на работе у нас был небольшой праздник, поскольку то, что вчера сказал Трамп, мы уже делаем полтора месяца», — заявил Церцвадзе.

«Плаквенил» – препарат для лечения малярии и артритов, производное 4-аминохинолина. Оказывает умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. Несколько исследований, проведенных за последнее время в Китае и Франции, показали, что «Плаквенил» может оказаться полезным на ранней стадии коронавируса. Тем не менее, специалисты отмечают, что для широкого применения препарата еще далеко. Необходимо провести дополнительные тестирования и получить информацию о возможных побочных эффектах.