В США угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги

В американском штате Северная Каролина угнали фургон с грузом туалетной бумаги, сообщает Лента.ру, ссылаясь на Fox News.

Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».