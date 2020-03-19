Группа должностных лиц в Минэнерго США убеждает администрацию президента Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal.

По их данным, сторонники такого плана выступают за стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала, произошедшего после переговоров ОПЕК+ в Вене в начале марта. Реализация этой идеи поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой, считают источники.

Согласно публикации, сторонники данной стратегии в Минэнерго США рассматривают несколько вариантов ее реализации. Один предусматривает расширение полномочий федерального правительства не в сфере регулирования добычи нефти в Соединенных Штатах (контролируется частным сектором), а в плане более активного использования национальных запасов углеводородного сырья.

По сведениям источника, упомянутый выше план обсуждается в Минэнерго США, но пока не одобрен его руководством и Белым домом. Американская сторона пока не доводила концепцию такого альянса до сведения Эр-Рияда.

The Wall Street Journal обратилась за комментариями в министерство, в Белый дом и в Совет национальной безопасности США, но не получила пока ответа.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на американских чиновников высокого ранга, что администрация США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя в рамках усилий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке нефти.