В Саудовской Аравии лечат коронавирус лекарствами от малярии

Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.

"Упоминалось, что средства для лечения малярии способствуют смягчению последствий заболевания коронавирусом, и мы начали применять этот медицинский протокол для тех, кому это лечение подходит, надеемся, что будет результат", - цитирует РИА Новости министра.

Ар-Рабиа указал при этом, что "сложно предсказать, когда коронавирус будет побежден".

По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, за последние сутки в королевстве выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом в 11 городах страны, общее число заболевших достигло 344 человек, из них излечились восемь человек.