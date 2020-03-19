В России назвали условие для роста нефти до $60

Низкие цены на нефть делают добычу сланцевой нефти в США неэффективной, поэтому уход с рынка этих объемов может привести к росту цены к концу года, к такому мнению пришел глава "Роснефти" Игорь Сечин .

"Одновременно появляется информация о выводе части добычных активов сланцевого производства, этот процесс уже пошел. Снижение до такого уровня не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей", - сказал глава российской компании, сообщает Интерфакс.

Сечин отметил, что Федеральная резервная система США провела допэмиссию на $1,5 трлн, в том числе в целях поддержки производителей, но усомнился в эффективности таких мер. "Какие бы инвестиции ни предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть, поэтому рынок откорректируется. И я думаю, что достаточно быстро откорректируется, я думаю, в течение полугода мы увидим уже изменения в более таком стабильном, правильном направлении", - добавил он.

"К концу года, я предполагаю, что цена может вырасти и вернуться на уровень до $60, если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка", - считает глава "Роснефти".