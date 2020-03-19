2 миллиона манатов от Azercell! Мобильный оператор в поддержку инициативы президента

ООО Azercell Telekom присоединилось к призыву президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании, Azercell Telekom выделил 2 млн манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Географический охват коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, в настоящее время быстро расширяется. С целью поддержки экономики страны и благосостояния населения в нынешней напряженной глобальной ситуации, лидер рынка сотовой связи страны Azercell Telekom продолжает свои инициативы в области корпоративной социальной ответственности.

Так, мобильный оператор в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года выделил 2 миллиона манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный для предотвращения распространения этого заболевания в нашей стране и обеспечения финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с ним.

Напомним, Azercell является первым мобильным оператором, обеспечившим бесплатные звонки на «горячую линию» Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (1542). Оператор также пополнил баланс своих абонентов, находящихся в настоящее время в странах с ограниченными транспортными связями с Азербайджаном и пользующихся услугами роуминга на сумму 50 AZN.

Кроме этого, компания заявила, что перевела на усиленный режим работы свой телефонный центр и отдел онлайн-обслуживания клиентов. Лидирующий оператор отметил, что готов оказать всю необходимую поддержку абонентам в роуминге в направлении предоставления контактных номеров соответствующих посольств, установления связи с «горячей линией» Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.