Иран и Франция решили обменяться заключенными

Власти Франции освободили иранского заключенного Джалаля Рухолланежада, сообщает иранский телеканал PressTV. В свою очередь Исламская Республика освободила заключенного Ролана Маршала из Франции. Об этом сообщил иранский новостной портал YJC.

Иранский англоязычный телеканал Press TV отмечает, что иранец был задержан в начале 2019 года в аэропорту Ниццы. В мае 2019 года суд во Франции одобрил экстрадицию в США, где ему грозили обвинения в попытке незаконной передачи одной иранской компании американских технологий для военных целей.

Ролан Маршал - сотрудник Института политических исследований Sciences Po, который был приговорен к пяти годам тюрьмы за преступление против национальной безопасности. YJC отмечает, что он попал под новогоднюю амнистию.