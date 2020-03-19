МВФ: экономика Китая начинает нормализоваться

Экономика Китая начинает проявлять признаки нормализации после кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Международном валютном фонде (МВФ). Reuters передает, что все еще остаются серьезные риски.

Большинство крупных китайских фирм открылись, а многие местные жители вернулись к работе. Представители МВФ считают, что число заболевших может снова возрасти по мере возобновления внутренних и международных поездок. Экономисты считают, что потребители и фирмы в других странах могут избегать использовать китайские товары, пишет Коммерсант.

Китайские власти утверждают, что практически справились с коронавирусом: впервые с начала эпидемии в стране не зарегистрировано ни одного «локального заражения» — то есть все заболевшие привезли COVID-19 из-за рубежа.