Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 47 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, передает РИА Новости.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 47, среди них выздоровели - один, в режиме карантина - 1966, под наблюдением - 259", - сообщается на сайте.
В Грузии закрыты школы, детсады, вузы, кафе, рестораны, театры и все места скопления людей. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. В стране введен запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, при этом решение не коснулось товарооборота. Банки позволили клиентам не платить кредиты в течение трех месяцев, гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.