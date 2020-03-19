Российский инфекционист: коронавирус скоро пойдет на спад

Распространение коронавируса пойдет на спад в середине апреля. Такой прогноз сделала бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова. Ее слова приводит Интерфакс.

«Думаю, сейчас ожидается, что будет более-менее стабилизироваться ситуация, то есть должно пойти на спад уже во второй половине апреля», — пообещала она. Одновременно Шестакова указала, что ситуацию сложно прогнозировать поскольку заболевание оказалось в густонаселенной Европе.

«Большинство стран говорят о том, что ограничительные мероприятия продлятся до середины — конца апреля. Пока никто дальше не будет планировать, потому что надо понять ситуацию, как она будет развиваться», — констатировала она.