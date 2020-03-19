Открытое акционерное общество (ОАО) "Азерэнержи" продолжает проводить срочные работы по решению серьезной проблемы, возникшей на водохранилище второй по величине ГЭС Азербайджана - "Шамкир". Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ОАО.

Водосброс водохранилища, построенный 40 лет назад, с 2003 года находится в аварийном состоянии. В результате появления коррозии, трещин на полу, потолке и несущих стенах, разрушения защитного слоя трехблочного подземного тоннеля утечка воды здесь могла в любое время привести к разрушению этого гидротехнического сооружения.

Чтобы избежать этого, с участием иностранных специалистов был подготовлен проект реконструкции водосброса. В настоящее время ведется работа по креплению и бетонированию его поврежденных участков.

Также в рамках принятой в 2018 году "Программы реабилитации" были проведены ремонтно-восстановительные работы на гидроагрегатах Шамкирской ГЭС.

На электростанции планируется реконструкция открытого распределительного устройства, системы возбуждения гидрогенераторов, центра управления, системы диспетчерского управления СКАДА, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности.