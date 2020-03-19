Первая смерть от коронавируса в Литве

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Литве. Об этом в субботу в эфире национального радио сообщил представитель по связям с общественностью национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Гедрюс Сурплис.

"Пациент из возрастной группы риска по коронавирусу умер в ночь на субботу в больнице города Укмерге", - сказал он. Как отметил Сурплис, ситуацию осложняли хронические заболевания человека. "Умерший был госпитализирован с иными показаниями. Наличие у него коронавируса, который и привел к летальному исходу, выяснилось только после смерти", - сказал представитель национального центра.

Всего в республике выявлены 69 инфицированных. Первый случай передачи коронавируса от больного человека здоровому был зарегистрирован на территории Литвы 18 марта, до этого заболевали лишь побывавшие за границей. Первая заразившаяся коронавирусом (диагноз постановлен 28 февраля) 39-летняя жительница города Шяуляй выздоровела и 14 марта была выписана из больницы.