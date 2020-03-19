Икрам Нур, автор haqqin.az 12:11

Сильный ответный ход на иранскую политику в Ираке сделали США и проамерикански настроенная иракская элита: президент Бархам Салех во вторник назвал Аднана Зурфи, бывшего губернатора шиитского города Наджаф, новым премьер-министром страны.

К списку вещей, на которые можно смотреть бесконечно – горящий огонь, текущая вода и работающая по хозяйству женщина, добавилась эпопея с премьер-министрами Ирака. В сравнении с этим политическим действом любой латиноамериканский телесериал – образчик лаконичности, поскольку там хоть надежда на финал присутствует, а в Багдаде его пока не предвидится. Зарубежные наблюдатели утверждают, что на первом месте в повестке дня будущего правительства - вопрос о выводе из страны американских войск. Отчасти это справедливо, но ситуацию следует рассматривать гораздо шире: чьим клиентом останется Багдад в ближайшие годы – Вашингтона или же Тегерана? И именно в борьбе за выбор одного из этих вариантов идет сейчас борьба в Ираке. Глава американской дипломатии Майк Помпео уже высказался об американском отношении как к ситуации в стране, так о кандидатуре нового премьера: «Иракцы хотят, чтобы правительство поддерживало суверенитет Ирака, обеспечивало базовые потребности, было свободным от коррупции и защищало права человека. Если недавно назначенный премьер-министром Ирака Аднан аз-Зурфи поставит эти интересы на первое место, он получит поддержку США и международного сообщества». Противники американского присутствия в стране – они же, по большей части являются клиентами Тегерана – также обозначили свою позицию, заявив о том, что «премьер не настоящий». Поскольку, дескать, при его назначении были нарушены основные требования Конституции, и вообще - кандидат не представляет ведущую парламентскую фракцию, как предписано законом.

Апелляция коалиции «Фатх» к местным конституции и законодательству – чистой воды комедия, поскольку правовые нормы в Ираке – вещь более чем эфемерная, к реалиям этой страны отношения практически не имеющая и для местного политического паноптикума совершенно декларативная. Но, судя по всему, других аргументов пока не нашлось – слишком уж стремительно все произошло, буквально за день до решения Бархама Салеха в СМИ уверенно называлось другое, более правильного с точки зрения проиранской партии в Багдаде претендента, но что-то пошло не так. Потому и пришлось обращаться к правовой стороне вопроса, которую в обычное время иракские элиты дружно игнорируют. Вытеснение американцев из Ирака стало, судя по всему, основным внешнеполитическим приоритетом Тегерана, своего рода навязчивой идеей, весьма, впрочем, выгодной с пропагандистской точки зрения – должно же быть на фоне кризиса в самом Иране какое-то светлое пятно. Да и развитие ситуации в самом Ираке подстегивает. Местные радикальные шиитские группировки и проиранские элиты стремительно теряют репутацию, статус и положение, им срочно нужно обзавестись нимбом «беззаветных борцов с иностранной оккупацией», иначе все может закончится для них достаточно плачевно. Население уже воспринимает большинство из них как откровенно криминальные сообщества, живущие рэкетом и поборами с бизнеса. В таких условиях недавние поджоги штаб-квартир шиитских вооруженных группировок – еще цветочки, может дойти и до более серьезного, счеты к ним накопились немалые. Отсюда – повышенная активность в обстреле военных баз, где располагаются американские военные и их союзники по НАТО. И даже ответные сокрушительные удары клиентов Тегерана не слишком пока останавливают: чем больше «шахидов», павших от этих ударов, тем больше и ярче нимб над руководством группировок. При таком раскладе для всей проиранской партии в Багдаде назначение премьером Аднана аз-Зурфи – сюрприз крайне неприятный. Во-первых, будучи шиитом, он четко ориентирован на Америку. Где у него, по некоторым данным, и весьма солидная недвижимость в Мичигане, и «вкусные» счета, на сумму свыше 30 миллионов долларов.