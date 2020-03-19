PAŞA Bank откликнулся на призыв президента: в Фонд перечислено 500 тысяч

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PAŞA Bank присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19. Руководствуясь высшими ценностями и корпоративной социальной ответственностью, PAŞA Bank перечислил 500 тысяч манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Этой инициативой банк внес свой вклад в поддержку бизнес-среды страны, которая может столкнуться с экономическими потерями в сложившейся ситуации.

Шаги, предпринятые банком в текущей ситуации, этим не ограничиваются. Учитывая временные трудности, с которыми столкнулись некоторые клиенты, PAŞA Bank снизил до 0,2% комиссию за денежные переводы для клиентов, которые ведут торговые операции с Китаем.

Также PAŞA Bank предлагает широкий спектр онлайн-продуктов и услуг для обеспечения устойчивого развития бизнеса своих клиентов.

Клиенты банка смогут осуществлять все платежи, включая выплату кредитов, в онлайн-режиме. Также клиентам предоставляется возможность в онлайн-режиме присоединиться к программе зарплаты Банка, а также заказать POS-терминал или Smart-кассу. Доставка этих продуктов осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине.