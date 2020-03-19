Александр Караваев, специально для haqqin.az 12:42

Началась работа Милли Меджлиса шестого созыва. От его успешности во многом зависит скорость трансформации Азербайджана, его международный и внутриполитический облик. Хотят ли того или нет депутаты, это будет другой парламент в другой стране, не такой, как ее видели из 2019 года. Первая леди парламента Валентина Матвиенко в России, Дарига Назарбаева в Казахстане, Танзиля Нарбаева в Узбекистане, и теперь Сахиба Гафарова в Азербайджане - усиливается тенденция на закрепление ведущих лидерских позиций в политике за женщинами. Если брать в целом по миру, законодательные собрания более 50 стран возглавляют женщины. Это своеобразный элитарный клуб, который расширяется от года к году.

Если учитывать, что внешнеполитический образ Азербайджана в определенном смысле также формируется вице-президентом Мехрибан Алиевой, выбор Сахибы Гафаровой на должность спикера создает интересную парную конфигурацию "мягкой силы" Азербайджана. Прежде всего, как и раньше, это сработает в формате комплементарной дискуссионной площадки. Гафарова недавно была избрана в ПАСЕ председателем комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев. В январе 2016 года это был первый случай, когда представитель азербайджанской делегации избирался на такую должность. Теперь эта тема, в контексте карантина и пандемии, вовсе становится передовым краем общеевропейской политики - есть смысл разработать рациональные предложения и провести конференцию в этой связи. Предложения Азербайджана могут прозвучать громче. Также имеет смысл перехватить и антивирусную тематику. После отмены глобального карантина необходимо проведение серии международных конференций по вопросам реагирования, методов локализации и координации, соотношения прав на свободу перемещения и необходимостью реакции - огромная масса насущных вопросов. Азербайджанский парламент мог бы стать инициатором этой дискуссии, а Баку - местом проведения. Ильхам Алиев оказался прав Теперь давайте ретроспективно вспомним дискуссии - зачем Азербайджану внеочередные выборы в парламент. Исходя из нынешней весны, представьте осень 2020 года и ситуацию с выборами. Страна после карантина, с пониженными доходами и ослабленными резервами. Идти на отмену или перенос выборов? Не стану дальше разворачивать ответ. Конечно, никто не мог предсказать пандемию вируса. Но тенденции наступавшей рецессии были заметны внимательным аналитикам, к которым абсолютно обосновано можно причислить и азербайджанского президента, имеющего возможность консультации с главами крупнейших компаний и теневыми лидерами.

Ведь не случайно он на каждом совещании указывал на необходимость снижения внешнего долга - проблема, с которой столкнутся сейчас все страны мира. Во всяком случае после анонсирования МВФ возможности выделения $1 трлн на антикризисные меры, такие страны как Азербайджан могут иметь больше шансов получить подобный кредитный пакет. И второй важнейший момент: Алиев вовремя сменил правящую команду на всех этажах и вертикалях госконструкции Азербайджана - от администрации президента и правительства, до глав районов и городских администраций. Теперь есть надежда, что новые кадры будут работать более сосредоточенно и скординированно. Таким образом, в политическом плане Азербайджан вошел в мировой шторм вполне подготовленным уже накануне. В экономическом плане также Азербайджан вполне на пике, валютные резервы достигли рекордного уровня - $51 млрд, плюс к этому 20-30% теневой экономики. Попытка изменить качество элиты Депутат олицетворяет политическую элиту. Не потому, что он такой умный или богатый, это оценка граждан в результате голосования, а следовательно - положение в группе элиты, связность с другими субъектами этого института власти. Депутат парламента это статусное положение. Проблема в том, что, получив в результате конкуренции свои "права", депутат часто забывает об обязанностях. Каждый раз возникает ситуация необходимости превратить "почетное место" в реальный инструмент связи с обществом, а не только в кресло для лоббирования интересов своей группы или просто визирования законов, разработанных структурами исполнительной власти и администрацией президента. С этой проблемой политической культуры постсоветского транзита пытаются справится все страны СНГ. Не только в Азербайджане возникает ситуация инерции внутри пирамиды власти, когда ее руководитель проводит ротацию на новые лица. Кризис изменения, смены одной лояльной категории элиты на другую, не менее лояльную, но новую в кадровом плане и энергичную в плане инициатив - все это вызывает объективные трения внутри. Если система с этим справляется, она развивается дальше. Если нет - кризис заканчивается саморазрушением. Как видим, в Азербайджане все сложилось достаточно удачно. В новом парламенте 82 "старослужащих" депутата - от 2 до 6 созывов подряд, впервые избранные новички - 44 человека. Корректировка (отмена результатов) произошла по 4 округам. Насколько результат ответил ожиданиям власти? Было заметно, что прилагались определенные усилия для увеличения в парламенте числа новых депутатов. Администрация президента встречалась со всем спектром сил. Теперь, когда сложившаяся конфигурация - объективная данность, будут проводить управленческие реформы с нынешней командой парламента. Работы масса. Реформа должна привести к изменению скорости реагирования законодательства. В качестве примера заметим, как парламент оперативно принял штрафы за нарушение режима карантина и правил гигиены. Впереди много работы по постоянному контролю за техрегламентом производства продукции, изменении и корректировке законодательства в электронной торговле. Множество других, незаметных, специфических, но важнейших вопросов. Парадокс, но пандемия способствует ускоренному переходу на систему электронного правительства. Заседания комитетов и комиссий уже сейчас можно перевести в режим онлайн.