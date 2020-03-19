1 миллион манатов! Akkord поддержал призыв президента

ОАО Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası в целях поддержки экономики страны, здоровья населения и профилактики распространения коронавируса, полностью поддерживая призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к бизнес-субъектам продемонстрировать социальную ответственность и социальную солидарность, продолжает инициативы в этом направлении.

Так, Наблюдательный совет корпорации перевел в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, 1 миллион манатов.