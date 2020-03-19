В Палестине выздоровели 17 заразившихся коронавирусом

До 31 снизилось число больных COVID-19 в Палестине после выздоровления 17 заболевших, которые были переведены на домашний карантин, сообщил в заявлении для прессы представитель правительства Ибрагим Мельхем, передает РИА Новости.

"Министерство здравоохранения сообщило о выздоровлении 17 заболевших коронавирусом в Вифлееме, они переведены на домашний карантин", - заявил Мельхем.

"Число зараженных коронавирусом сокращается до 31 случая", - добавил он.

Мельхем подчеркнул необходимость соблюдения условий карантина и сотрудничества между общинами для сокращения распространения эпидемии в ближайшие дни и недели.