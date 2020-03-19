Почти тысяча зараженных коронавирусом в Иране за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 966, летальных исходов - на 123. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"За сутки зафиксировано 966 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 20610", - цитирует его агентство Fars. Представитель Минздрава добавил, что умерли 1556 человек. Ранее сообщалось о 19644 заболевших и 1433 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум.