Банк Республика поддержал инициативу президента

Банк Республика, один из ведущих банков страны, осознавая свою корпоративно-социальную ответственность присоединился к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.

Банк посчитал своим долгом поддержать инициативу Президента страны и перечислил 200 000 манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.