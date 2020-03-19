Ульвия Худиева, собкор 14:12

15 марта в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. Азиза Алиева Минздрава начались тренинги для врачей и медработников в связи с пандемией коронавируса. Целью тренингов является информирование врачей и медсестер, борющихся с пневмонией COVID-19 в лечебных учреждениях и находящихся поэтому в зоне повышенного риска, о мерах защиты от заражения. О том, чему будет обучаться медперсонал в ходе тренингов, haqqin.az сообщил ректор института профессор Назим Гасымов.

Как подчеркнул профессор Гасымов, в Азербайджане пандемическая ситуация не наблюдается, тем не менее осуществляется комплекс превентивных мер, которые контролируются главой государства. Все предпринятое дает положительные результаты: уровень инфицирования и летальных исходов достаточно низок, и вместе с тем увеличивается число выздоровевших. «В нашей стране предпринимаются максимальные меры для предотвращения распространения вируса. Главная задача стоит, естественно, перед Министерством здравоохранения, и оно сейчас осуществляет крайне важную деятельность. На нашем Институте усовершенствования врачей тоже большая ответственность. По поручению Минздрава на кафедрах института онлайн, в дистанционном режиме, а также в небольших группах начаты специальные тренинги, направленные на усиление биобезопасности и биозащиты», - отметил ректор. Назим Гасымов заявил, что возглавляемый им институт будет работать в усиленном режиме и в праздничные дни. Тренинги будут продолжены независимо от праздников и выходных. «Врачи и медработники сегодня в прямом смысле находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Цель наших тренингов - помочь им приобрести навыки работы со специальными средствами защиты в нынешних особых условиях. Для предохранения от вируса большое значение имеет правильное применение индивидуальных средств - масок, перчаток, специальных очков, дезинфецирующих средств, а также утилизация использованных материалов. При несоблюдении правил работы с инфицированными коронавирусом врачи и медсестры могут сами заразиться. Поэтому именно медперсонал должен в первую очередь позаботиться о своей безопасности. Значимость наших тренингов трудно переоценить, считаю, что их должны пройти все медики без исключения», - сказал профессор.

По словам профессора, в первую очередь к тренингам привлечены медработники, работающие в аэропорту и на погранично-пропускных пунктах. Для них завершается подготовка к началу онлайн-тренингов. Кроме того, подготовлены медицинские справки об особенностях вируса, которые в онлайн-режиме направляются всем врачам. «Эта информация предусмотрена только для врачей. Медикам также рассылаются протоколы лечения, подтвержденные Всемирной организацией здравоохранения», - сказал он. Профессор также добавил, что из-за того, что этот тип вируса новый, ученые по всему миру продолжают его изучать.

«Каждый день появляется новая информация о развитии вируса, противовирусных профилактических мерах, а также методах лечения. Наш институт оперативно отправляет всю новую информацию медработникам. Мы и раньше регулярно информировали медработников о мерах биозащиты и правилах карантина, но у каждой инфекции есть свои особенности. И теперь вся основная деятельность сконцентрирована на борьбе против коронавируса. Каждая новая информация о вирусе своевременно направляется врачам. Это необходимо для того, чтобы вовремя и максимально эффективно предпринять меры против распространения вируса», - сказал Н.Гасымов.