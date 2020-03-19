Как известно, христиане западного обряда — католики и лютеране в этом году празднуют Воскресение Христово 12 апреля. Праздник попадает а период, во время которого во многих странах действует карантин и другие ограничительные меры, в том числе на религиозные мероприятия.

Беспрецедентное решение в условиях пандемии, свирепствующей в Италии, приняли власти Апостольской столицы. Оно касается самых важных событий перед Пасхой и после нее.

Обычно, в Великий четверг, предшествующий Пасхе, во время утренней святой мессы совершается обряд освящения мира (масла помазания — прим.авт.), а во время мессы Вечери Господней — омовение ног, по евангельскому примеру Христа, старшего епископа младшим священнослужителям. По многолетней традиции Папа Римский в этот день отправляется в одну из тюрем Рима и там омывает и отирает ноги простым заключенным, преступникам, отбывающим наказание с разными сроками.

Только что обнародовано предписание Ватикана, согласно которому утренний обряд освящения мира может быть перенесен на другой строк, а обряда омовения и вовсе следует избегать.

Это беспрецедентное предписание было опубликовано в декрете, выпущенном в пятницу Конгрегацией веры и почитания Святынь, во главе которой стоит кардинал Роберт Сара из Гвинеи. Известен недавно вышедшей, конфронтационной к действующему понтифику, книгой «Из глубины наших сердец». Он, кстати, заблокировал не так давно рукоположение в священники женщины, сменившей пол и служившей в одной из французских семинарий.

Кроме этого, в документе говорится, что принято решение о возможном перенесении на более поздние сроки процессий и всех других выражений религиозности Великой недели и Страстной недели. Более того, указываются вероятные даты — 14 и 15 сентября текущего года.

Пока не совсем ясно, как будет (и будет ли) проходить Святая месса в ночь с 11 на 12 апреля в самом сердце католицизма, после которой понтифик вместе с верующими совершает крестный ход по римскому Колизею. Ранее было сообщено, что пасхальная служба в соборе св. Петра пройдет без присутствия приглашенных верующих. Теперь ситуация кардинально изменилась.

Таким образом, коронавирус вносит радикальные коррективы не только в экономическую и политическую, но и религиозную жизнь в мире.