2 миллиона на борьбу с коронавирусом от Межбанка

Перевод средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджанской Республики, продолжает оставаться неотъемлемой частью мер, предпринимаемых с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Банковский счет Фонда открыт в филиале «Merkezi» Международного банка Азербайджана. Филиал работает беспрерывно в праздничные дни, чтобы обеспечить осуществление переводов в этот фонд со стороны различных слоев населения, а также предпринимательских субъектов.

Являясь одной из крупнейших коммерческих структур в стране, Международный банк Азербайджана в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности также присоединился к призыву правительства поддержать борьбу с коронавирусом. Банк выделил средства в размере 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения. Активная поддержка со стороны Международного банка Азербайджана и других коммерческих структур, предпринимательских субъектов, частных лиц демонстрирует их социальную ответственность, национальную солидарность нашего общества и государственно-гражданский союз.

Вы можете перевести средства на счет, открытый в филиале «Merkezi» Международного Банка Азербайджана, по реквизитам, указанным по ссылке: https://cabmin.gov.az/az/article/752/