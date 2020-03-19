Так держать PASHA! главная тема
С заслуживающей высокой похвалы инициативой выступила ведущая бизнес-структура Азербайджана - PASHA Holding, одной из первых откликнувшаяся на призыв президента Ильхама Алиева. В эти трудные дни, когда правительство страны делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, холдинг предпринял решительные шаги как для поддержки бизнеса, так и для обеспечения здоровья и безопасности миллионов азербайджанцев.
Ограничения, введенные правительством в связи с распространением невиданной доселе по масштабам и трагическим последствиям новой пандемии, во многом коснулись и самого холдинга. Безусловно, сегодня не лучшие времена для туризма, строительства, банков и других сфер, которые охватывает деятельность компании. Углубляющийся глобальный кризис, к сожалению, не намерен оставить в стороне и Азербайджан.
И, казалось бы, перед угрозой больших потерь, и не только финансовых, компании резонно было бы обратиться к правительству с просьбой о предоставлении ей определенных льгот и прочих преференций. К тому же глава государства лично распорядился о выделении сотен миллионов манатов для оказания помощи бизнесу, которому новый коронавирус уже нанес ущерб.
Но компания пошла другим путем. Здесь решили, что в нынешней ситуации здоровье и безопасность нации – превыше всего, это высочайший приоритет, и все усилия направили на победу над напастью нового тысячелетия. И это не пустые слова.
Как отмечается в сообщении компании: «ООО PASHA Holding, придающее в своей деятельности большое значение безопасности и благополучию своих сотрудников и клиентов, руководствуясь своими обязательствами в рамках корпоративной социальной ответственности, оказывает поддержку предпринимаемым государством мерам. В частности, компания выделила 3 миллиона евро на создание в Азербайджане лаборатории по обнаружению коронавируса».
И это лишь первый шаг компании, которая ясно осознает свою социальную ответственность перед обществом. Что сегодня может быть важнее для страны, когда в силу сложившихся обстоятельств, которых, по понятным причинам, не удалось избежать ни одному государству, чем нужда в медицинских препаратах. А ведь лаборатория по обнаружению коронавируса является, пожалуй, одним из наиболее важных центров, который, собственно говоря, и ставит окончательный диагноз пациентам. И не стоит говорить, что дополнительная лаборатория в такой ситуации сыграла главенствующую роль в реализации обозначенного Ильхамом Алиевым нацпроекта. Наряду с действенными мерами, которые предпринимает Оперативный штаб по борьбе с этой болезнью, вклад PASHA Holding, Фонда Гейдара Алиева и других общественных и коммерческих структур даст ощутимый результат в этой общенародной борьбе.
Однако компания не ограничилась только этим вкладом. Просчитывая последствия экономического ущерба от COVID-19, холдинг также определился со своими основными целями по ряду других вопросов. В частности, холдинг внес в качестве благотворительного шага 2 млн манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданным в соответствии с указом президента Ильхама Алиева. Более того, в компании решили не допускать сокращения рабочих мест, при этом однозначно настроены покрыть все связанные с этим расходы за собственный счет. Таким образом компания не позволит потерять устойчивость выстроенной им бизнес-экосистемы.
В то же время холдинг заботится и о других предпринимателях – арендаторах его торговых центров. Чтобы предотвратить или минимизировать увольнения на рабочих местах, руководство компании предоставляет им скидки по арендной плате за март и апрель текущего года.
И это далеко не все. В настоящее время одна из крупнейших компаний в стране вместе с соответствующими государственными органами изучает инициативы по поддержке заемщиков. И в ближайшее время следует ожидать принятия в этом направлении новых решений. В компании твердо обещают, что последующие шаги холдинга будут адекватны текущей ситуации, меры по поддержке государства и деловой среды в стране будут продолжены.