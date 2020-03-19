Россия призвала США отказаться от санкций против Ирана

Россия призывает США отказаться от антигуманной практики односторонних санкций в отношении Ирана на фоне распространения коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы призывали и призываем США отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Ирана, испытывающего в нынешней ситуации распространения коронавируса острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения", - приводит МИД РФ слова Рябкова.

Замминистра отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у Ирана из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ.

"Тем не менее официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны", - добавил Рябков.