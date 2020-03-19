Врач-иммунолог об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владимир Жемчугов пояснил, как именно соблюдать гигиену в ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, мыло для рук является наиболее эффективным средством для защиты от COVID-19. Он пояснил, что в составе мыла есть липидные компоненты, которые смывают вирус.

Он также добавил, что не стоит каждый день использовать мыло для всего тела, так как можно тем самым смыть и защитный слой.

При частом мытье рук следует применять защитный крем с силиконовыми добавками, и в конце дня наносить питательное средство с витамином А.