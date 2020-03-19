Борьба с эпидемией во много похожа на борьбу с терроризмом: тут тоже важно вовремя перекрывать зоны, выявлять самых опасных и изолировать их. В Израиле, наверное, лучше всех в мире знают, как бороться с терроризмом. На фоне сообщений о том, как эта страна решительно справляется с коронавирусом, казалось, что действующий премьер Биньямин Нетаньяху удержит свой пост после парламентских выборов, которые не выявили явного победителя. Ведь налицо все признаки той самой ситуации, про которую говорят, что коней на переправе не меняют.

Однако на встрече двух главных претендентов на премьерство с президентом Реувеном Ривлиным Бени Ганц смог заручиться поддержкой небольшого парламентского большинства в 61 голос из 120. За Нетаньяху оказалось 58 голосов. Ганц получил шанс на формирование правительства. Совсем не ясно, как лидер «бело-голубых» справится с возложенной на него задачей. Помимо собственного блока «Кахоль-Лаван», в его пользу выступили депутаты Кнессета, представляющие «Объединенный арабский список», «Союз левых партий» и, неожиданно, «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Арабы и левые – заклятые враги правых националистов Либермана. Как свести их в одном правительстве, не знает никто. Очень вероятно, что у Ганца ничего не выйдет, просто столь разных политиков свело вместе желание посильнее насолить их общему оппоненту – Нетаньяху.

В то же время остается вариант, когда будет создано правительство меньшинства. Представители части партий, давших поддержку Бени Ганцу, не войдут в него, но обязуются проголосовать за приведение его к присяге. Свалить Нетаньяху сама по себе важная цель.

Тому вроде удалось достигнуть важного для себя результата: суд Иерусалима в связи со вспышкой эпидемии коронавируса отложил до 24 мая слушания по делу о коррупции, где главным обвиняемым является лидер «Ликуда». Но если Нетаньяху лишится неприкосновенности, эта небольшая победа обесценится.

В попытке спасти ситуацию 70-летний политик предлагал, с учетом чрезвычайной эпидемиологической ситуации, создать чрезвычайное правительство, отбросив партийные разногласия, но его обвинили в попытке политизировать вопрос обеспечения безопасности здоровья израильтян. Не помог Нетаньяху и план палестино-израильского урегулирования, предложенный Дональдом Трампом, обнародованный до выборов 2 марта в Кнессет, третьих за год, и явно призванный обеспечить массовую поддержку «Ликуду».

Израиль, кажется, невозможно представить без Нетаньяху, который с начала 90-х годов является одним из самых активных и популярных лидеров страны. Но не исключено, что его долгой успешной и в то же время очень противоречивой карьере подходит конец. Хотя умение выходить из самых тупиковых ситуаций не раз спасало «Биби», нельзя исключать, что судьба окажется благосклонна к нему и в этот раз.