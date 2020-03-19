Kontakt Home присоединился к призыву президента

Компания Kontakt Home, которая всегда осознавала свою социальную ответственность перед обществом и постоянно улучшала его социальное благополучие, и в этот раз поддержала призыв президента и выделила 50 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента от 19 марта 2020 года для поддержки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выделенные средства пойдут на мероприятия по борьбе с распространением глобальной инфекции в Азербайджане.

«Здоровье и безопасность граждан страны - основной принцип нашего государства. Соблюдение этого принципа касается не только государства, но также является ответственностью частного сектора. Мы видим это как неотъемлемую часть нашей корпоративной социальной ответственности и призываем всех предпринимателей в борьбе против пандемии поддержать Фонд поддержки борьбы с коронавирусом», – отмечает Вафа Рустамова, менеджер по связям с общественностью Kontakt Home.

Хотим обратить ваше внимание, что Kontakt Home в борьбе против распространения случаев пандемии и для обеспечения здоровья, безопасности своих клиентов и сотрудников на основании инструкций Оперативного штаба при Кабинете министров соблюдает все меры безопасности и продолжает проводить просветительскую работу в данном направлении.