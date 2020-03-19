Qala Sığorta и Qala Həyat отозвались на призыв Ильхама Алиева

Страховые компании Qala Sığorta и Qala Həyat не остались в стороне от борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане и приняли решение оказать финансовую поддержку предпринимаемым мерам.

Компании откликнулись на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к бизнес-субъектам продемонстрировать социальную ответственность и социальную солидарность и перечислила каждая по 100 тысяч манатов (всего – 200 тысяч) в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный указом главы государства от 19 марта.

Напомним, что на основании указа президента Азербайджана от 19 марта для обеспечения финансовой поддержки мер по борьбе с коронавирусом в Азербайджане был создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом,