Компания AS Qrup внесла 250 тысяч на борьбу с коронавирусом

Коронавирус (COVİD-19), объявленный Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, охватил весь мир. Сильное влияния этой глобальной проблемы на судьбы людей, местную и мировую экономику призывает объединить усилия всех стран в борьбе с ней. В сложившейся тревожной ситуации компания AS Qrup демонстрирует свою приверженность социальной ответственности перед страной и гражданами. Компания выделяет 250 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года для оказания финансовой поддержки мерам борьбы с распространением этой болезни на территории страны.

Компания AS Qrup, начавшая свою деятельность в 2003 году и осуществляющая комплексные проекты как в государственном, так и в частном секторе является одним из ведущих девелоперов региона. За время своей деятельности компания, осознавая свою корпоративную социальную ответственность перед страной, обществом, гражданами, всегда поддерживала различные социальные проекты.

Более детальную информацию о компании AS Qrup İnvestment и ее проектах вы можете получить на сайте www.asgroup.az.