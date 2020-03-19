Определена наиболее частая форма коронавируса

Данные, собранные за время вспышки коронавирусной инфекции в Китае, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство пациентов испытывают лишь легкие симптомы болезни. Об этом сообщает CNN.

Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.

На каждые 100 женщин с коронавирусом SARS-CoV-2 приходилось 106 мужчин. 2,8 процента заболевших мужчин умерли. Смертность среди женщин оказалась несколько ниже и составила 1,7 процента. Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Погибли лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.

Согласно другому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Pediatrics, лучше всего заражение коронавирусом SARS-CoV-2 переносят дети. В более чем 90 процентах случаев у них не проявляются симптомы заболевания.

По последним данным, во всем мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.