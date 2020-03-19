5 миллионов манатов! NEQSOL Holding бросает силы после воззвания президента

По решению NEQSOL Holding, входящие в него компании в целом перечислили пять миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Помимо этого, одна из компаний холдинга заказала 3000 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также аппараты искусственного дыхания и специальное оборудование, устанавливаемое при входе в здания и позволяющее измерять температуру человека на расстоянии. Все это будет передано в лечебные учреждения особого режима в соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

С конца февраля этого года, согласно с инструкциями Оперативного штаба, а также в соответствии с собственной стратегией корпоративной социальной ответственности, NEQSOL Holding и компании в его составе осуществляют различные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Придавая особое значение безопасности своих работников, клиентов и партнеров, NEQSOL Holding и его компании предприняли целый комплекс мер, в том числе:

• в офисах, производственных помещениях и центрах обслуживания проводится работа по информированию и повышению осведомленности среди персонала и клиентов; подготовлены письменные, аудио- и видеоинструкции, создана «горячая линия»;

• большая часть работников переведена на дистанционный режим работы из дома, для чего деятельность компании была переорганизована особым образом, приняты онлайн-решения; дополнительные меры были предприняты для защиты людей старшего возраста; собрания и другие мероприятия были переведены на онлайн-режим; работы на строительных объектах были временно приостановлены;

• для обеспечения безопасности сотрудников, специфика деятельности которых не позволяет работать дистанционно, из дома, а также для безопасности клиентов были предприняты специальные меры:

- офисы, производственные площадки, центры обслуживания клиентов и транспортные средства регулярно дезинфицируются и обеспечены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам выданы медицинские маски;

- рабочие места оснащены специальными бесконтактными термометрами, температура сотрудников измеряется при входе в помещение;

- пищевой рацион в столовых для сотрудников, работающих в специальном режиме, был обогащен продуктами, повышающими иммунитет;

- в некоторых случаях был укорочен рабочий день, а сотрудникам предоставлены транспортные средства компании; строго соблюдается принцип «не менее двух метров расстояния между людьми»;