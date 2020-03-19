По утверждению турецких военных экспертов, турецкие беспилотные летательные аппараты без потерь уничтожили в районе Идлиба более 60 единиц бронетехники, 9 складов оружия, горючего и военного обеспечения сирийских вооруженных сил. На кадрах, снятых с турецких БПЛА, видно, как под ракетными ударами с дронов разлетаются танки, самоходные орудия, грузовики с военными и по крайней мере две российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплекса «Панцирь-С1».

Турецкие военные стали выкладывать в соцсетях видео, свидетельствующие о разгроме асадовских сил в Идлибе. В то же время небольшая по масштабам операция «Щит весны» вооруженных сил Турции на северо-западе Сирии продемонстрировала полное превосходство турецкого оружия.

Турецкие СМИ сообщают также об уничтожении российского комплекса «Тор-М2». Миссию «Весеннего щита» в воздухе эффективно выполнили турецкие ударные беспилотники MAM-L и Bayraktar TB2 с помощью ракет Bozok, имеющих точность поражения цели до нескольких миллиметров. А на земле действовала разработанная специалистами ASELSAN, ведущей оборонной компании Турции, мобильная система радиоэлектронной борьбы «Кoral», которая сделала бесполезными все радары сирийской армии. Вся противоздушная система Асада была подавлена, ослеплена или получала неверные координаты целей. Таким образом турецкая армия обеспечила себе в воздухе над Идлибом полное превосходство.

По мнению военных специалистов, всё это было похоже на мини-операцию израильтян в долине Бекаа в 1982 году, когда израильские ВВС буквально стерли с лица земли переданные сирийской армии советские системы ПВО, самолеты и бронетехнику. Как и израильтяне, турецкие ВС использовали новейшие средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и высокотехническое оружие.

При этом 80% использованной турецкими военными в Идлибе техники было турецкого производства. Для сравнения - во время операций против курдских боевиков в 80-е годы прошлого века это соотношение составляло примерно 30% местного оружия на 70% иностранного.

Как сказал haqqin.az депутат парламента Турции Орхан Эрдем, «такое положение в оснащенности турецкой армии в прошлом давало иностранным государствам возможность диктовать определенные условия вооруженным силам Турции. К примеру, против кого можно использовать их оружие, а в каких случаях нет».

Однако с начала двухтысячных военная промышленность Турции подверглась активной модернизации. В разработку новейшей военной техники, электроники, танков, авиации, вертолетов, боевых кораблей были вложены огромные инвестиции. В последние годы особое внимание уделялось ракетной техники и БПЛА.

«Турецкие İT-компании военной промышленности за короткое время проделали гигантскую работу. Турция как ведущая мировая военная держава показала в Идлибе возможности своей военно-технической продукции. Во всем мире воочию убедились в эффективности турецкого оружия. Сегодня турецкие ВС по всем аспектам входят в десятку самых мощных армий мира», - утверждает Эрдем.