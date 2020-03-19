AZAL эвакуировал из Турции и России 296 граждан Азербайджана

В связи с временным приостановлением воздушного сообщения с рядом государств с целью предотвращения распространения в Азербайджане короновирусной инфекции (COVİD-19), "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) в настоящее время выполняет чартерные рейсы.

Так, для возвращения граждан Азербайджана в нашу страну сегодня в международный аэропорт Лянкяран было выполнено два чартерных рейса. В ночь на 21 марта авиакомпанией AZAL чартерным рейсом из Москвы в Лянкяран было доставлено 48 граждан Азербайджана, которые были размещены на карантин.

Также 21 марта AZAL выполнил ещё один чартерный рейс по маршруту Стамбул-Лянкяран для доставки 248 граждан Азербайджана.