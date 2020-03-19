Ильхам Алиев пожертвовал свою годичную зарплату на борьбу с коронавирусом

Напомним, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 19 марта «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике» был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал свою годичную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Распоряжением президента Ильхама Алиева из Резервного фонда президента Азербайджана первоначально в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом было перечислено 20 миллионов манатов.

Отметим, что физические и юридические лица могут сделать добровольные пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан с целью предотвратить распространение коронавируса в Азербайджане и обеспечить финансовую поддержку реализуемым в этом направлении мерам.

Средства Фонда будут направлены на меры, предпринимаемые в направлении борьбы с коронавирусом, включая формирование медицинских учреждений специального режима, поощрение и оказание финансовой помощи людей, работающих в финансовой сфере, усовершенствование инфраструктуры медицинских учреждений и усиление их материально-технической базы.