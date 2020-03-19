Спецоперация силовиков: племянник зампредседателя ПНФА-2 задержан с автоматом
Сотрудники Управления полиции Апшеронского района и Службы государственной безопасности провели оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан житель поселка Мехтиабад, ранее судимый Новруз Ордуханлы, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, у задержанного были изъяты автомат АК, магазин к автомату и 5 патронов. Сообщается, что задержанный является племянником зампредседателя Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддина Ордуханлы.
Также сотрудники Управления полиции Бинагадинского района задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимого жителя Баку Р.Ахмедова, у которого были изъяты пистолет Макарова, магазин к нему и 3 патрона.