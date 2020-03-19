Expressbank выделяет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Географический охват коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, в настоящее время быстро расширяется. Азербайджан успешно осуществляет превентивные меры против распространения инфекции на территории страны.

Один из ведущих банков страны - Expressbank, принял решение о присоединении к превентивным мероприятиям, проводимым государством в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.

Банком выделены средства в размере 150 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан указом президента Азербайджана от 19 марта 2020 года для предотвращения распространения этого заболевания в нашей стране и обеспечения финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с ним.

Также Expressbank, придавая особое значение безопасности своих клиентов, рекомендует им пользоваться банковскими услугами дистанционно, в режиме онлайн.

Expressbank, предлагающий широкий спектр банковских услуг и продуктов в направлении как корпоративной, так и розничной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить на официальном сайте банка www.expressbank.az.