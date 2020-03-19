Страховая группа «Атешгах», в соответствии со своей социальной ответственностью приняла решение присоединиться к финансовой помощи в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан в соответствии с указом президента Ильхама Алиева.

Учитывая расширение географии распространения коронавируса и с целью пресечения случаев заражения этим вирусом людей в Азербайджане, страховая группа Atəşgah выделила на поддержку мер борьбы с вирусом 100 тысяч манатов.

В компании верят, что принятый ими в соответствии с корпоративной социальной ответственностью шаг по пресечению возможного социального кризиса, подтолкнет и другие финансовые структуры оказать поддержку борьбе с вирусом.

Отметим, что страховая компания Atəşgah функционирует в Азербайджане с 1996 года, а страховая компания Atəşgah Həyat с 2008 года.