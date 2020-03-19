Отели Gilan становятся убежищем для карантина

Основываясь на обязательствах по корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding вносит свой вклад в государственные медицинско-профилактические и превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.

Многие отели в Баку и регионах, которые работают с 1987 года и входят в группу компаний Gilan Holding, временно сменили форму деятельности и привлечены к борьбе с коронавирусом. В настоящее время эти отели используются в качестве карантинных зон. Все расходы карантинных зон, действующих совместно с различными государственными органами, покрываются холдингом.

Следует отметить, что, несмотря на ослабление деловой активности в стране и негативное влияние введения специальных режимов в торговле, туризме и других областях для предотвращения пандемии коронавируса (COVID-19), Gilan Holding чувствительно относится к вопросам занятости. Поддерживая устойчивость бизнеса для снижения негативного воздействия на подразделения группы компаний, Gilan Holding способствует обеспечению занятости в этой ситуации, вносит вклад в поддержку населения и экономики страны.