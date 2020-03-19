Печальный рекорд Италии: 793 умерших за сутки

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает РИА Новости.

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тысячи.

"Число выздоровевших возросло на 943 человека, их стало 6062", - сказал Боррелли в субботу на вечернем брифинге. В пятницу сообщалось о 689 выздоровевших.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы почти свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тысячи случаев. В пятницу зараженных стало больше на 4,6 тысячи человек, днем ранее – на почти 4,5 тысячи.

"К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793", - отметил Боррелли.