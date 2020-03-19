Более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом в США

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 человек умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.

По данным университета, подтверждено 22 тысячи 177 случаев, 278 из заразившихся скончались.

Таким образом, США обошли по числу подтвержденных случаев Германию и Иран и вышли на четвертое место в мире после КНР, Италии и Испании. Еще в пятницу в США было 15 тысяч случаев.

Власти США предупреждают, что число подтвержденных случаев продолжит расти в ближайшие дни по мере того, как становятся более доступными анализы на вирус.