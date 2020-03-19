Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — отметили в пресс-службе, уточнив, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В частности, Москва планирует направить в Италию бригады российских медиков, которые помогут итальянским коллегам, работающим в наиболее пострадавших от коронавируса районах. Кроме того, Россия поставит средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Отмечается, что все поставки буду организованы по линии Министерства обороны России с задействованием самолетов российских Воздушно-космических сил.