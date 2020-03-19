Провокация против Рамиза Мехтиева

В социальной сети Facebook открыт фальшивый профиль на имя президента Национальной академии наук Азербайджана академика Рамиза Мехтиева, говорится в заявлении пресс-службы НАНА.

Размещенные на фейковой странице фотографии Мубариза Мансимова и призывы к его освобождению не имеют отношения к Рамизу Мехтиеву.

«Мы доводим до внимания пользователей этой соцсети, а также до сведения всей азербайджанской общественности, что все вышеприведенное является вымыслом», - цитирует haqqin.az заявление Академии Наук.