Трамп написал письмо Ким Чен Ыну о борьбе с эпидемией

Президент США Дональд Трамп отправил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Ренхап.

В письме Трамп выразил желание вместе бороться с эпидемией коронавируса.

«Мы получили личное письмо, направленное Ким Чен Ыну президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе», — говорится в сообщении.

Официальных данных о зараженных коронавирусом в КНДР нет.